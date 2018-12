Il ritorno della modella sarda Gioia Careddu in un set da urlo del fotografo Daniele Fontana dedicato alla sua amata Roma

La penultima chance di chiudere decentemente il 2018 Eusebio Di Francesco se la giocherà tra pochissime ex contro l’ex (cara ex) Sassuolo. L’ultima parte dell’anno per il tecnico della Roma è stata contraddistinta dalla specialità di casa giallorossa tristemente consueta negli ultimi anni “never a joy” (mai una gioia), anche se probabilmente la verità è come sempre nel mezzo: sono momenti difficili dalle parti di Trigoria, ma qualche gioia c’è sempre. L’ultima – in ordine temporale – torna a regalarcela la portentosa Gioia Careddu (nomen omen), modella sarda tifosissima della Roma (e non da oggi. Leggi anche: GIOIA: UNA MISS SARDA PER LA ROMA – FOTO) con un set fotografico interamente dedicato alla squadra del “core” (e che gran… “core”, con rispetto parlando, ha la Gioia…).

Modella sin dall’adolescenza, il volto di Gioia ha fatto il giro del mondo su riviste come Grazia, Cosmopolitan e Gioia Magazine (aridaje). Nel suo passato qualche sfilata, qualche concorso di bellezza e soprattutto la semifinale raggiunta nel programma tv Veline (vinto quell’anno dall’attuale madrina milanista Giorgia Palmas, pure lei sarda quanto un nuraghe). Al di là della moda però, non ci sarebbe nemmeno da specificarlo, la gioia di Gioia resta una su tutte: “a Maggica”. Del resto si sa, non c’è rosa senza spine e comunque, a dispetto degli ultimi risultati, una “lupacchiotta” resta tale a vita, nel bene e nel male. Con l’ultimo set in salsa giallorossa poi, la Careddu un buon motivo ai tifosi romanisti per non essere abbattuti l’ha dato, sperando solo che la squadra faccia il resto…