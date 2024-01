Giornata della Memoria: il messaggio dei club

Giornata della Memoria, come ogni 27 gennaio serve per ricordare e non dimenticare il grave evento che ha coinvolto tutta l’Europa

La giornata della Memoria, che cade il 27 gennaio di ogni anno, non solo serve a commemorare lo sterminio del popolo ebraico con la Shoah e l’Olocausto delle vittime del Nazismo. Ma è altrettanto importante non dimenticare un grave evento che ha coinvolto l’Europa, compresa l’Italia, affinché non si ripeta mai più un episodio simile.

Il messaggio della Lazio

LAZIO – «Che cultura e memoria continuino a essere avversarie dell’oblio, del silenzio e dell’indifferenza: un ricordo vivo, perché non si ripetano mai le atrocità dell’Olocausto. Per questo, 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗼»

Il messaggio del Napoli

NAPOLI – «In giorni bui come questi, con le guerre che sferzano le popolazioni di tutto il mondo, abbiamo il dovere di non dimenticare pagine terribili della storia come la Shoah, affinché ciò che è stato non si verifichi più».