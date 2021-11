Di Lorenzo: «Dispiace per il pareggio. In Irlanda sarà una grande partita»

Giovanni Di Lorenzo, autore del gol dell’1-1, ha commentato così il pareggio dell’Italia con la Svizzera nel post partita

Ai microfoni di Rai Sport, Giovanni Di Lorenzo è intervenuto nel post partita di Italia-Svizzera.

IRLANDA DEL NORD – «Ora abbiamo una gara difficile in trasferta. Ci sono due giorni per prepararla, dobbiamo portare a casa la vittoria per la qualificazione».

COSA E’ MANCATO – «Siamo entrati contratti, prendendo qualche contropiede di troppo. Sistemati questi problemi è stata una buona partita. Dispiace per il pari ma è ancora tutto aperto e lunedì sarà una grande partita».

GOL – «Sono contento ma la felicità è a metà per il pareggio. Dispiace, penseremo subito alla prossima».

JORGINHO – «E’ un campione ed il nostro rigorista. Anche noi gli daremo una mano per andare avanti».