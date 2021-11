Girelli: «La 10 della Juventus Women mi fa effetto. Ho una speranza»

Cristiana Girelli ha svelato alcuni retroscena e aneddoti sulla sua avventura alla Juventus Women. Le dichiarazioni

Cristiana Girelli, in un video pubblicato dalla Juve sul suo canale YouTube, ha svelato alcuni retroscena e aneddoti sulla sua vita di calcio e non solo. Le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus Women.

DIECI DELLA JUVE – «Mi fa ancora tanto effetto perché sono la prima e spero di tenermela stretta per tanti anni».

PRIMA PARTITA – «La prima in assoluto me la ricordo nonostante sia passato molto tempo. Avevo 6 anni e giocaco coi Pulcini del Nuvolera Calcio e mi allenavo con la squadra dei maschietti più grandi di me. Ero solita giocare al campetto il sabato pomeriggio al campetto dopo catechismo con i compagni di scale. Ho sceso le scale e vedo mia mamma davanti alla porta e ho pensato: ‘Cosa ho combinato?’. Sono stata sempre una bambina vivace, però un po’ il dubbio mi è venuta. Mi disse di andare a casa velocemente a prepararsi la borsa perchè avevano bisogno di una persona. Mi disse che ero convocata con i Pulcini e mi aspettavano al campo. Penso di essere andata velocissima, forse lo scatto più veloce della mia carriera».

PRIMA PARTITA IN FEMMINILE – «Mi ricordo la mia prima partita in Serie A, il mio esordio da titolare dove ho fatto il gol del 2-0 di piede. E’ il primo gol in assoluto in Serie A».

PRIMO GOL IN ASSOLUTO – «Da piccolina ho fatto un gol in rovesciata bellissima in un torneo che si chiamava ‘Saranno famosi’, il più voluto dai bambini del Lago di Garda nella provincia di Brescia. Stavamo giocando col Montechiari e io non sapevo che in tribuna ci fossero osservatori del Verona. Feci un gol in rovesciata, un gol che sogno tuttora di fare così. Sono uscita dagli spogliatoi, mi hanno presentato questo signore che mi voleva per fare un provino. Ero all’oscuro di tutto questo. Così è nata la mia carriera».

