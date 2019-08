Girone G Champions League: lo Zenit favorito nel gruppo più equilibrato

Girone G Champions League: lo Zenit guida il raggruppamento più combattuto di tutta l’intera competizione

Il girone G di Champions League è sicuramente il raggruppamento più equilibrato della competizione 2019/20. Lo Zenit, da testa di serie, è favorita per la qualificazione insieme al Benfica.

Da non sottovalutare, tuttavia, la presenza di Lione e Lipsia che nelle ultime stagioni rispettivamente in Francia e Germania hanno espresso un buonissimo calcio che potrebbe mettere in difficoltà le due squadre più accreditate.