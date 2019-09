Giudice Sportivo, De Paul squalificato per tre turni: non è l’unico

Il Giudice Sportivo ha preso le due decisioni. Squalificato De Paul per ben tre giornate a causa della manata a Candreva. Non è l’unico

Arrivano le decisioni dei Giudice Sportivo. Rodrigo De Paul dovrà saltare ben tre giornate per la manata data a Candreva al 36′ del primo tempo durante la sfida tra Udinese e Inter. Non è l’unico squalificato in vista della quarta giornata di Serie A.

Anche Dessena, Calabria e Stepinski saranno costretti a saltare un match: i tre sono stati espulsi durante la scorsa giornata.