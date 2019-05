Giudice sportivo, stangata per Montella e la Fiorentina!

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo per l’ultima giornata di campionato: che stangata per Montella!

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del giudice sportivo relative all’ultima giornata di campionato. L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella salterà il Genoa. Il tecnico è stato squalificato per due giornate «per espressioni ingiuriose e per aver provocato un lieve danno a uno steward».

Ammonito con diffida anche Nicola Caccia, collaboratore di Montella. Mentre Giancarlo Antognoni è stato inibito per espressioni ingiuriuse agli ufficiali di gara.