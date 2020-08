Giulini: «Di Francesco? E’ l’allenatore giusto per tornare a giocare a calcio»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Eusebio Di Francesco

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del neo tecnico rossoblu, Eusebio Di Francesco. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ci siamo incontrati dieci giorni fa ed è nato un feeling totale, è l’allenatore giusto per tornare a giocare a calcio. Carli due anni fa è stato decisivo per la salvezza. Ripartiamo dagli uomini che sono al mio fianco in questo momento. Il Cagliari riparte da Di Francesco, in Serie A pochissimi allenatori negli ultimi anni sono arrivati in semifinale di Champions League ed anche il percorso a Sassuolo è importante. Ho conosciuto anche lo staff del mister, è molto importante. Ripartiamo dall’organizzazione societaria, abbiamo portato il Cagliari ad un altro livello e cerchiamo sempre di migliorare tra prima squadra e settore giovanile. Carta farà anche da raccordo con il settore giovanile, con la Primavera in particolare. L’organizzazione societaria è tutto»