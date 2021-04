Giulini: «Sono avvelenato. Sabato deve essere la partita della vita»

Tommaso Giulini parla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del Cagliari. Le sue parole

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato sulle frequenze di Radiolina all’interno della trasmissione “Il Cagliari in diretta“, dove farà il punto della situazione sulla difficilissima stagione che stanno attraversando i rossoblù.

LOTTA PER LA SALVEZZA – «I ragazzi si concentreranno nei prossimi due giorni per la partita di sabato sera. È la partita della vita, in campo devono mettere ciò che non hanno messo nelle precedenti trenta partite. Noi crediamo nella salvezza ma soprattutto crediamo nella vittoria di sabato».

CHE È SUCCESSO – «Abbiamo fatto un percorso con cui non sono arrivate le giuste soddisfazioni. Con il cambio allenatore abbiamo fatto delle buone gare per poi ricadere nei difetti del passato. Se avessimo giocato con la Juventus come contro l’Inter il risultato sarebbe stato diverso».