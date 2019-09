Godin spiega: «Ecco cosa hanno in comune Conte e Simeone» – VIDEO

Intervistato da DAZN Diego Godin ha parlato dei suoi primi mesi all’Inter e delle similitudini tra Simeone e Conte

Lunga intervista da parte di DAZN a Diego Godin, arrivato a parametro zero in estate dall’Atletico Madrid all’Inter. Ecco le parole del difensore uruguayano.

CONTE E SIMEONE – «Sì, si assomigliano. Osservandoli, la prima cosa che noti è l’intensità e la passione con le quali vivono ogni allenamento. Credo sia una componente essenziale, si vede, si trasmette. E poi come vivono le partite. Lo fanno allo stesso modo: la sentono, ogni istante. E negli allenamenti è la stessa cosa. E poi il fatto che trasmettano e credano moltissimo nelle loro idee di lavoro, la voglia di avanzare il gioco per cercare di vincere. Ovviamente, la mentalità vincente: una mentalità da allenatore che sicuramente è innata. Che li ha caratterizzati quando erano giocatori e che li caratterizza oggi da allenatori. Questa credo sia una cosa in comune tra i due»

DERBY – «Non l’ho mai giocato, ma lo conosco, lo vedevo in tv. So come si deve vivere e giocare un “Clasico” così. So cosa significa per la gente, queste sono partite in cui rendere orgogliosa la gente, a prescindere dal risultato. Perchè la gente è fondamentale, anche nei successi europei. Un club ha bisogno della propria gente, del suo entusiasmo, della sua spinta, nei momenti positivi e in quelli meno positivi, che inevitabilmente ci saranno. Oltre al progetto, ai giocatori, all’allenatore, servono tifosi che ti sostengano e che allo stesso pretendano dai giocatori per fare bene anche in Europa. E l’Inter ha tutto questo».