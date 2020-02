Gol Ibrahimovic, Zlatan torna al gol nel derby di Milano dopo

Ibrahimovic punisce l’Inter nel derby di Milano: ecco quando è datato l’ultimo gol con la maglia del Milan contro i cugini – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ha trovato il gol del 2-0 nel recupero del primo tempo di Inter-Milan. Lo svedese non ha fatto sconti alla sua ex squadra, punendola con un colpo di testa letale a pochi passi dalla porta.

L’ultima volta in cui l’attaccante andò in gol nella stracittadina risale alla stagione 2011/12, nella sua ultima stagione con il Diavolo, prima del suo passaggio al PSG. In quell’occasione, nella 37esima giornata di Serie A, Ibra realizzò una doppietta ma alla fine si arrese ai rivali. La partita terminò infatti 4-2 in favore degli avversari.