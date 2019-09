Gol Neymar, ecco il capolavoro del brasiliano nella vittoria del Psg – VIDEO

Gol Neymar, capolavoro assoluto del brasiliano che regala la vittoria al minuto 92 contro lo Strasburgo in una partita difficilissima

La giornata per Neymar non è iniziata nel migliore dei modi. I tifosi del Psg, alla lettura delle formazioni, l’hanno pesantemente fischiato e accusato. E quale miglior modo, per il brasiliano, di riconquistarsi la fiducia con un gol da cineteca.

Il classe ’92 ha deciso la sfida casalinga contro lo Strasburgo ad appena due giri d’orologio dalla fine con una marcatura da antologia: una sorta di rovesciata volante che non ha lasciato scampo al portiere avversario.