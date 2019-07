Goleada Brescia nella terza amichevole contro il Ciliverghe

Terza amichevole nel ritiro estivo del Brescia a Darfo, sotto gli occhi di Cellino. Undici reti, due triplette per Donnarumma e Morosini

Il Brescia va di corsa e ne fa undici nella terza amichevole del ritiro estivo di Darfo, contro il Ciliverghe (formazione di Serie D). Buoni spunti per Corini e indicazioni preziose dal campo, sotto gli occhi di Cellino, al netto delle assenze di Ayé, Tonali e Ndoj. Formazione avversaria senza pretese ma le Rondinelle partono subito forte: apre le marcature Tremolada, raddoppio di Morosini, 3-0 del nuovo arrivato Chancellor.

Poker ancora di Tremolada, il primo tempo si chiude con Torregrossa in gol per il 5-0 e un’autorete per il 6-0. Nella ripresa Corini cambia volto al Brescia ma la musica non cambia: a segno ancora Morosini, poi Donnarumma si prende la scena con una tripletta e chiude Morosini per l’11-0 finale.