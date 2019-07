Gollini non vede l’ora: «La parata che sogno? Al Camp Nou su Messi!»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pierluigi Gollini ha parlato della scorsa e della prossima stagione dell’Atalanta

È stato uno dei protagonisti della strepitosa stagione vissuta dall’Atalanta. Pierluigi Gollini ha parato tutto quello che c’era da parare e ora è più carico che mai per affrontare la prossima. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gollo, ha parlato della scorsa e della prossima stagione della Dea.

ATALANTA – «Dura fare il portiere qui? Ha i suoi pro e i suoi contro: rischi sempre un’imbucata improvvisa, ma ti diverti a giocare la palla con la squadra, devi saper leggere certi meccanismi, stare pronto a fare una parata dopo che per mezzora gli avversari non hanno passato la metà campo, sei l’ultimo garante dell’obbligo di fare risultato. Tutta roba che dà adrenalina, la benzina dei portieri».

CHAMPIONS – «Glielo dico dopo il sorteggio dei gironi… Comunque scelgo lo stadio: un bel miracolo al Camp Nou. E se è un miracolo su Messi, ancora meglio»

SAN SIRO – «Una bella bolgia come sanno fare a Bergamo non sarebbe stata male, ma è uno stadio speciale. Ho giocato a Old Trafford, a Stanford Bridge, ma io sono un bambino cresciuto in Italia: San Siro mi farà sentire la storia che vedevo in tv quando guardavo le partite con mio padre»