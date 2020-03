Gomez: «Una gioia pazzesca giocare in questa squadra»

Il Papu Gomez festeggia dopo la vittoria contro il Valencia che vale il passaggio del turno in Champions: le sue parole

A Valencia, l’Atalanta vince ancora e supera il turno. Il Papu Gomez, dopo il match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PRESTAZIONE – «Quando passano gli anni uno acquisisce un po’ di esperienza. Io cerco di aiutare la squadra, di tenere il pallone, mi piace fare anche il ruolo di trequartista. Il mio compito oggi è questo, mi piacerebbe fare più gol ma non stato uno che ha segnato tanto a parte il primo anno con Gasperini. Questo sono io e giocare in questa squadra è una gioia pazzesca».

SPAZIO IN ATTACCO – «L’idea era quella. Ovviamente Ilicic e io non siamo punte vere e cerchiamo di giocare tanto lontano dai difensori centrali. All’andata è andata bene e stasera ha funzionato ancora. Arretriamo e i difensori centrali non hanno nessun riferimento».