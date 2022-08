Gotti: «L’Inter è una squadra forte e l’assenza di Verde ci toglie tanto». Le parole del tecnico dello Spezia

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio di Inter-Spezia. Ecco le parole del tecnico dello Spezia:

«Le sfide si preparano in relazione alle condizioni attuali della squadra. Sappiamo di trovare un’atmosfera perfetta per giocare a calcio, ci sarà da fare tanta fase difensiva ma senza rinunciare a provare a far male all’Inter. L’assenza di Verde ci toglie tanto perché è uno dei giocatori con maggiori qualità, non è in buone condizioni e dunque vogliamo evitare di fargli fare un percorso a ostacoli. Lukaku lo conosciamo tutti, ma non possiamo fermarci al singolo perché l’Inter è una squadra forte».