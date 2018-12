Grafite passa dal Santa Cruz all’Atletico Panamense

Grafite saluta il Santa Cruz e passa all’Atletico Panamense, su Instagram i saluti e i ringraziamenti dell’attaccante. E l’ufficialità del suo arrivo nel nuovo club

Edinaldo Batista Libânio, meglio conosciuto come Grafite chiuderà la sua esperienza al Santa Cruz perchè dal 1 gennaio sarà un giocatore dell’Atletico Panamense.

L’ufficialità è arrivata sia tramite il sito ufficiale del club panamense, del quale Grafite a 37 anni vestirà la casacca, ma anche dal profilo dell’attaccante che ha lasciato un lungo ringraziamento all’indirizzo della sua ex squadra a partire dal presidente.

IL RINGRAZIAMENTO DI GRAFITE – Con una foto postata sul suo profilo Twitter, Grafite raccoglie le parole e i ringraziamenti prima di lasciare il Santa Cruz. Nelle sue parole si evince la soddisfazione di passare al Atletico Panamense, ma anche il riconoscimento di aver vestito la maglia del Santa Cruz, di aver vinto molte partite e trofei con loro: «Voglio ringrazia tutti i giocatori, tecnico e dirigenti, specialmente le persone che stanno alla base dei nostri successi giorno per giorno» e un pensiero anche al Presidente Alirio Moraes con il quale è stata presa la decisione di lasciare il club.