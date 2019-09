Gravina applaude la Roma: «Più iniziative di questo tipo»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina è intervenuto sulla decisione della Roma di allontanare per sempre il tifoso razzista dal suo stadio

Sono arrivate anche le parole di Gabriele Gravina sulla decisione della Roma di allontanare il tifoso razzista colpevole di aver insultato Juan Jesus sui social. Ecco le parole del numero uno della FIGC

«Mi congratulo con la Roma per la decisa azione di contrasto alla discriminazione messa in atto di concerto con le forze di Polizia. Attività di questo tipo ci dimostrano come il calcio sia in grado di dare risposte concrete e di grande eticità nell’affrontare problematiche che interessano l’intera società civile. Siamo sulla strada giusta per allontanare i razzisti e i violenti dal nostro mondo»