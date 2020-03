Gravina: «Andare oltre luglio? Ecco cosa servirebbe»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della situazione dei campionati per l’emergenza Coronavirus: le sue parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della situazione relativa ai campionati per l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole Adnkronos.

GRAVINA – «Siamo in stretto contatto con la Uefa e con la Fifa, per quanto riguarda le rispettive competenze, e crediamo molto nel supporto che il massimo organismo europeo può in questo momento dare a tutte le Federazioni. Bisogna tener conto che se si dovesse andare oltre il mese di luglio ci sarebbe ancora un altro mese che servirebbe per mettere a punto la macchina organizzativa».