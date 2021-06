Gravina: «Il calcio è la cura per tornare alla normalità perché ci aiuta a relazionarci»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, parla del ruolo del calcio nella ripresa del Paese: ecco le sue parole

Gabriele Gravina riprende il programma di incontri regionali per con i rappresentanti del calcio dilettantistico. Oggi il presidente della FIGC era in veneto. Le sue parole riportate dal sito della Federazione.

GRAVINA – «L’obiettivo della mia visita è toccare con mano la situazione del calcio di provincia, il calcio dei territori per illustrare quanto abbiamo già fatto e per dare ulteriori risposte alle criticità emerse dal prolungato stop imposto dalla pandemia, ma desidero rinnovare ancora una volta i miei complimenti al Venezia per la storica promozione e il bel messaggio di bellezza e gioia comunicato al mondo. Sono qui perché è mia intenzione accorciare le distanze tra la FIGC e i territori, raccogliendo suggerimenti utili a completare il processo di sostegno al calcio di base, iniziato con lo stanziamento di diversi contributi e l’approvazione di norme che hanno consentito la ripresa dell’attività, e delineando un piano per recuperare i 200 mila tesserati che nell’ultimo anno hanno smesso di giocare. Lo dobbiamo ai giovani e alle loro famiglie, perché senza sport rischia di essere una generazione penalizzata per sempre dal Covid, invece il calcio è la cura, la soluzione per tornare alla normalità perché ci aiuta a relazionarci con il prossimo».