Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, vuole che si faccia tutto il possibile per organizzare nel Belpaese gli Europei 2028

Europei 2028 in Italia. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, punta l’obiettivo per portare la competizione continentale nel Belpaese: «Portare il Campionato Europeo in Italia è un obiettivo, l’eventuale assegnazione non è prevista prima del 2022 e abbiamo chiesto alla Uefa di fissarla più avanti – ha dichiarato all’emittente napoletana Radio Kiss Kiss – Il nostro Paese deve fare di tutto per poter organizzare gli Europei 2028 e quindi migliorare i suoi stadi». Una battuta anche sulla Nazionale: «Sta tornando ad entusiasmare, con un gioco molto veloce e bello al quale a Napoli siete abituati. La Nazionale deve essere esempio di abnegazione e sacrificio, e giovane. Questa è una delle selezioni più giovani che di sempre».