Gravina: «Palermo? Applicheremo le regole, nessuna deroga»

Gabriele Gravina parla del caso Palermo dopo la mancata consegna in orario dei documenti validi per l’iscrizione in Serie B

È chiaro il presidente della Figc: al Palermo nessuna deroga per non aver rispettato le regole. Gabriele Gravina ha parlato così della mancata consegna in orario dei documenti validi per l’iscrizione in Serie B.

«Una decisione molto semplice, applicheremo le regole. Non ci può essere deroga a nessun principio del rispetto delle regole. La commissione di vigilanza è al lavoro, ci sono delle criticità e queste criticità le valuterà il nostro organismo di controllo» ha dichiarato il presidente della Figc.