Griezmann Barcellona, ci siamo quasi. I legali del francese sono giunti nella sede della Liga per versare la clausola di 120 milioni

Antoine Griezmann al Barcellona, adesso ci siamo davvero. I legali del francese sono giunti nella sede centrale della Liga per versare la clausola di 120 milioni. Dopo questo passaggio, il giocatore si libererà definitivamente dall’Atletico Madrid.

A quel punto non gli rimarrebbe che firmare con i blaugrana, per entrare a far parte ufficialmente della rosa di Ernesto Valverde, che dalla prossima annata avrà a disposizione un parco attaccanti mostruoso.