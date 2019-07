Griezmann: «Facile giocare con Messi. La trattativa con il Barcellona…»

Griezmann parla del suo trasferimento al Barcellona dall’Atletico Madrid, che ha generato tante polemiche

Antoine Griezmann ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo. Argomento il suo passaggio al Barcellona: «Messi? Facile giocate con lui. Quando ho annunciato che volevo lasciare l’Atletico a maggio, il mio futuro non era ancora chiaro».

«Alla fine, dopo la nazionale, è iniziata davvero la trattativa con il Barça e per me è stata l’unica opzione. Alla fine è durato tutto una settimana, anche se è andata per lunghe».