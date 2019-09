Griezmann: «Inno sbagliato in Francia Albania? È stato scioccante»

Episodio curioso e spiacevole prima di Francia Albania: gli speaker hanno mandato l’inno dell’Andorra invece di quello albanese. Le parole di Griezmann

Francia-Albania non è iniziata nel migliore dei modi. Gli speaker dello stadio hanno mandato l’inno dell’Andorra invece di quello albanese, suscitando lo stupore dei giocatori della Nazionale in questione ma non solo. Anche i francesi sono rimasti di stucco: in particolare Griezmann, dopo la sfida, ha parlato così.

«È stato scioccante. Abbiamo aspettato, ma è una cosa che non deve ripetersi. Avrebbe fatto molto male anche a noi se ci fosse capitato» ha dichiarato l’attaccante francese.