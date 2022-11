Grifo: «Perdere la coppa ha reso grande il Friburgo»

Le parole di Vincenzo Grifo alla Gazzetta dello Sport: «Le stagioni di Toni al Bayern per noi emigrati sono state importanti»

Vincenzo Grifo ha già accumulato 6 presenze con la Nazionale di Mancini, siglando una doppietta l’11 novembre 2020 contro l’Estonia. In Germania sta facendo benissimo con il suo Friburgo, tanto da essere l’italiano che ha segnato più gol in Germania. Superando un certo Luca Toni che – per l’appunto – in azzurro è diventato campione del mondo. Di questo è di molto altro ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

TONI PER GLI EMIGRATI – «Per noi era tanta roba. Noi che siamo cresciuti qui guardavamo la Bundesliga e non c’erano tanti italiani, poi è arrivato lui e ha fatto la differenza. Un italiano che al Bayern segna 38 gol in 2 anni e mezzo rende orgogliosi tutti noi».

IL MONDIALE – «Si faranno delle vacanze, ma prima ci sono due amichevoli degli azzurri con Albania e Austria. E poi mi dedicherò alla famiglia e arriverà Natale. Ma farò il tifo anche per i miei compagni del Friburgo che sono al Mondiale».

FRIBURGO TERZO – «Sì, siamo sempre stati in zona Europa nelle ultime stagioni e in questa stagione alcuni acquisti hanno dato più maturità e tecnica alla squadra. Siamo diventati una bella squadra, che attrae anche i giocatori stranieri. La finale di coppa di Germania, pur persa a maggio, ci ha dato una grande euforia. Siamo uniti, combattiamo insieme e nessuno ha perso contatto con la realtà. Siamo rimasti con i piedi per terra».