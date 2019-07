Guai per Daniel Sturridge, multa e squalifica per l’ex Liverpool: i dettagli delle accuse a suo carico

Sono state confermate le pesanti accuse che gravavano su Daniel Sturridge. L’ex giocatore del Liverpool, oggi ancora svincolato, è accusato di gravi reati, 11 in totale. In particolare, è colpevole di aver rivelato al fratello Leon informazioni riservate su un suo possibile trasferimento in Liga, al Siviglia.

La Football Association ha quindi fissato la multa a 75.000 sterline e una squalifica di sei settimane, quattro delle quali però sospese fino al 31 agosto 2020. Lo riporta SkySports.com.