Guardiola alla Juve? Le parole del tecnico del Manchester City

Guardiola alla Juve, le parole del tecnico spengono ogni speranza di futuro bianconero? Ecco cosa ha detto il tecnico spagnolo

Il sogno Guardiola, per la Juventus, rischia di rimanere tale. A fugare le voci su un possibile futuro in bianconero ci ha pensato il tecnico stesso, con le sue parole pronunciate durante l’intervallo della gara di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid.

«Klopp? Abbiamo una sana rivalità, ma non solo con lui. Ci sono cinque squadre molto forti in Premier League, è una competizione molto dura. La prossima stagione partiremo da zero e vedremo cosa succederà». È il definitivo saluto alla Vecchia Signora?