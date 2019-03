Guardiola bussa alla porta della Juventus: vuole Douglas Costa

Guardiola vuole riappropriarsi di Douglas Costa, ora alla Juventus. Il tecnico catalano pronto a farlo rinascere

Pep Guardiola ha già individuato uno dei nuovi obiettivi di mercato. Si tratta di una vecchia conoscenza dell’allenatore del Manchester City: Douglas Costa. Alla Juventus il giocatore non sta brillando particolarmente, nonostante fosse risultato decisivo in numerose partite della scorsa stagione. Il catalano vuole portarlo in Premier League dopo averlo allenato al Bayern Monaco per rilanciarlo.

Sarà derby per Douglas Costa: anche il Manchester United è interessato, e da molto tempo. I Citizens si faranno avanti soltanto quest’estate perché Guardiola aveva firmato un accordo che gli impediva di “rubare” giocatori ai tedeschi, una volta trasferitosi in Inghilterra. L’accordo ora non è più valido, e quindi è pronto a strapparlo ai rivali. La Juventus spera che si crei un’asta, consapevole di poter vendere il brasiliano ad un buon prezzo per finanziare l’ingresso di nuovi elementi in rosa.