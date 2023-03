Guardiola esalta il calcio italiano: «Non è una casualità. Napoli? Sono la squadra più forte d’Europa»

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha esaltato il calcio italiano con parole al miele verso il Napoli e non solo

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha esaltato il calcio italiano con parole al miele verso il Napoli e non solo. Le sue dichiarazioni:

CALCIO ITALIANO RINATO – Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì. Non è una casualità, il Napoli è forse la squadra in questo momento più forte in Europa, come qualità di gioco è vicina all’Arsenal. Si sono qualificati Milan e Inter, poi in Premier c’è un vostro allenatore, De Zerbi. Sta cambiando tante cose nel calcio inglese col gioco corto e una buona uscita di palla».