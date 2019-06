Guardiola: «Fallisco perchè non vinco la Champions? Ecco cosa vi dico»

Guardiola, in un’anticipazione di un’intervista che sarà resa nota soltanto domenica, affronta diversi temi sulla sua carriera

Pep Guardiola ha concesso un’intervista all’emittente GOL. Ecco un’anticipazione da Marca:

«Fallisco perché non vinci la Champions? Volevo arrivare in finale e nutrivo una sana invidia per la finale del Liverpool-Tottenham? Cosa avrei dato per essere lì».

«All’inizio era più fondamentalista, ma dopo un mese o due mi sono reso conto che ci sono alcuni principi che sono molto intoccabili ma che è una questione di continuo riaggiustamento».