Guardiola esalta la Juve: «Squadra del decennio»

Complimenti alla Juventus da parte di Pep Guardiola. Secondo il tecnico i bianconeri sono tra le squadre del decennio

La Juve? E’ la squadra del decennio (insieme a Barcellona e Bayern Monaco) secondo Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City ha parlato a Four Four Two confessando tutta la sua ammirazione per i bianconeri. L’allenatore spagnolo ha elogiato il lavoro della società bianconera e anche delle sue ex società, vale a dire Barça e Bayern, ma ha escluso dalla lista il Real Madrid, capace di vincere 4 Champions League negli ultimi 5 anni e grande rivale del suo Barça nella Liga spagnola.

Probabilmente, proprio il ‘campanilismo’ ha portato il tecnico a escludere il Real dalla lista. Queste le sue parole: «Barcellona, Bayern Monaco e Juventus sono state le squadre del decennio perché ogni anno riescono a vincere qualcosa. Ogni stagione vincono il campionato e le coppe nazionali, ogni stagione sono lì. Noi non possiamo avvicinarci a loro, ma possiamo imitarli e possiamo provare a lottare fino alla fine. A volte sei fortunato, a volte no, ma sei lì, ma io voglio questo». Pep sogna i trionfi al City e spera di far bene in Premier ma anche in Champions. Il tecnico ha una squadra giovane. Vedremo cosa accadrà nel prossimo decennio.