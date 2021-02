Pep Guardiola ha parlato dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Monchengladbach

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine della vittoria per 2-0 in Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

«Le 19 vittorie di fila? Abbiamo un sacco di soldi per comprare tanti calciatori incredibili. È questo. Vinciamo sempre per i soldi, è vero. Senza giocatori di qualità non potremmo farcela. Poi da un punto di vista umano, il gruppo è fantastico. Hanno un rapporto eccezionale. E giocano ogni gara pensando solo a quella partita e pensando di vincerla».