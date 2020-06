Dall’Inghilterra – Guardiola rifiuta la proposta di rinnovo del Manchester City

Pep Guardiola avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Manchester City. Questa la situazione dell’allenatore spagnolo

Secondo quanto riferito dalla BBC, Pep Guardiola avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo formulata dal Manchester City. Una situazione intricata in casa Citizens, che va ad aggiungersi all’attesa per l’esito del TAS di Losanna sull’esclusione per i prossimi due anni dalle coppe europee.

Un insieme di componenti che potrebbe indurre l’allenatore spagnolo a guardarsi intorno, con tante squadre pronte a cullare il sogno Guardiola per i prossimi anni. Attesi nelle prossime settimane sviluppi importanti sul futuro del tecnico ex Barcellona.