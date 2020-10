Guardiola su Arteta: «Dobbiamo chiarire chi è il maestro e chi l’allievo…» – VIDEO

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arsenal di Arteta

«Arteta? Non avevo dubbi sulla sua bravura, si è inserito molto bene e il modo in cui sta giocando il suo Arsenal in questo momento è davvero perfetto. Arteta è stato capace di riportare i Gunners nelle posizioni in cui erano tanto tempo fa. Lo considero un vero combattente, tutti quelli che gli vogliono bene sono felici per come gli stanno andando le cose a Londra»