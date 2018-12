Guedes, l’Atalanta studia l’offerta per il Palmeiras

Roger Guedes nel mirino di calciomercato dell’Atalanta: il brasiliano individuato come possibile erede del Papu Gomez

L’Atalanta studia l’offerta da fare al Palmeiras per il calciatore Roger Guedes. L’esterno offensivo brasiliano, classe 1996, è uno dei talenti più fulgidi del campionato brasiliano. Giocatore veloce, potente e tecnico, il suo nome è finito nel mirino dell’Atalanta per ovviare al Piano A, vale a dire la permanenza di Gomez. Qualora, infatti, il Papu non dovesse rimanere a Bergamo, rifiutando così la proposta di rinnovo con adeguamento di contratto, ecco che l’Atalanta virerebbe immediatamente su Guedes del Palmeiras. Su Gomez c’è sempre forte la Lazio: i biancocelesti hanno già l’accordo con l’argentino ma servirà convincere i bergamaschi con l’inserimento di alcune contropartite tecniche, come Danilo Cataldi. In casa Atalanta, intanto, è saltato l’arrivo di Thimoas Foket, terzino destro del Gent.