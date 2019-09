Guidolin sicuro: «Sanchez-Lukaku perfetti insieme»

Francesco Guidolin ha parlato sulla Gazzetta dello Sport del match di sabato sera tra Inter e Udinese. Le sue parole

Francesco Guidolin sabato sera vivrà Inter-Udinese con un sapore speciale. L’attuale telecronista di DAZN è stato l’ultimo tecnico in Italia ad allenare Alexis Sanchez che proprio contro i friulani potrebbe debuttare con la nuova maglia nerazzurra. L’ex tecnico bianconero ne parla così sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

SANCHEZ – «La cosa fondamentale è il ruolo: può giocare esterno in un 4-3-3, può fare la prima punta, ma il suo posto è quello di trequartista. Quando cambiammo il modulo piazzandolo dietro a Di Natale nel 3-5-1-1 diventò devastante. Svariava su tutto il fronte, giocavamo senza punti di riferimento. È ottimo anche in fase di non possesso»

COPPIA CON LUKAKU – «Alla grande: con Di Natale giocava sempre palla a terra e triangolazioni veloci, Lukaku sa dialogare ma ha anche potenza fisica. Se tutti e due rendono al massimo sono la coppia meglio assortita e più pericolosa del campionato»