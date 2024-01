Guinea Bissau Nigeria oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Guinea Bissau-Nigeria oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa del Gruppo A. Le Aquile hanno l’occasione di poter chiudere il discorso al primo posto affrontando l’ultima forza del girone. Osimhen e compagni dopo la vittoria contro la Costa d’Avorio puntano a bissare e trovare un altro risultato importante che permetterebbe alla squadra di qualificarsi al turno successivo. Andiamo a vedere le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni

GUINEA–BISSAU (4-3-3): O. Djoco; J. Encada, O. Sangante, M. Djalo, F. Cande; M. Cassama, Bikel, A. Semedo; M. Rodrigues, M. Balde, C. Mane. CT. Candé.

NIGERIA (4-2-3-1): Nwabili; Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Zaidu; Onyeka, Bassey; Lookman, Iwobi, Chukwueze; Osimhen. CT. Peseiro

Guinea Bissau-Nigeria: orario e dove vederla

Terza giornata per quanto riguarda la Coppa d’Africa e nel girone A scenderanno in campo i padroni di casa della competizione. La sfida si giocherà allo Stade Felix Houphouet-Boigny con calcio d’inizio alle ore 18 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.