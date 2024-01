Guinea Equatoriale Costa d’Avorio, oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Guinea Equatoriale–Costa d’Avorio, oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa del Gruppo A. I padroni di casa hanno l’ultima occasione per trovare un successo che permetterebbe a Kessié e compagni di approdare al turno successivo. Gli avversari ci arrivano dopo una vittoria e un pari con la possibilità di poter godere di due risultati positivi a proprio vantaggio. Andiamo a vedere le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni

Guinea Equatoriale: Owono; Akapo, Orozco Fernandez, Coco, Nchama; Bikoro; Salvador, Machin, Comitre, Miranda; Nsue. Allenatore: Juan Micha.

Costa d´Avorio: Fofana; N Dicka, Diomande, Konan; Fofana, Aurier, Kessie, Kouame, Sangare; Boga, Krasso. Allenatore: Jean Louis Gasset.

Guinea Equatoriale Costa d’Avorio: orario e dove vederla

Terza giornata per quanto riguarda la Coppa d’Africa e nel girone A scenderanno in campo i padroni di casa della competizione. La sfida si giocherà allo Stade Olympique Alassen Outtara con calcio d’inizio alle ore 18 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.