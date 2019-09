Gunter, difensore al servizio dell’Hellas Verona di Juric è intervenuto al termine del match perso contro il Milan

L’Hellas Verona sventola bandiera bianca al termine del match: Gunter esprime il disappunto per il rigore concesso al Milan che vanifica una buona prestazione.

«Il rigore è stato una sfortuna per la squadra. Per noi prova positiva», ha dichiarato il difensore in zona mista al termine della gara. Prima sconfitta che comunque non abbatte gli scaligeri.