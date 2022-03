Haaland Barcellona, Xavi: «Io a Monaco? Stiamo lavorando per il futuro...»

L’allenatore del Barcellona Xavi ha parlato del viaggio a Monaco per Haaland

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche alla domanda sul suo viaggio a Monaco in cui avrebbe parlato con Haaland.

HAALAND BARCELLONA – «Non posso fornire dettagli. Posso solo dire che stiamo lavorando per il presente e il futuro del club. E quando possiamo annunciare qualcosa, come la firma di Pablo Torre, lo facciamo. Non dirò nulla, solo che stiamo lavorando sul presente e sul futuro».