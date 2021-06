Hakimi PSG: ora c’è l’accordo con l’Inter. Ecco la data dell’addio

Accordo tra Inter e PSG ad un passo: Hakimi entro mercoledì sarà un giocatore del Paris Saint-Germain

Svolta sul futuro di Achraf Hakimi. E’ ormai ad un passo l’addio all’Inter del laterale marocchino dopo una lunga telenovela sul mercato. A spuntarla, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il Paris Saint-Germain che ha compiuto lo scatto decisivo nelle ultime ore sul Chelsea.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per la fumata bianca ci vorranno ancora alcuni giorni ma ormai la strada è tracciata: Hakimi sarà un nuovo giocatore del PSG entro mercoledì, data di chiusura del bilancio nerazzurro. Nel weekend si limeranno i dettagli alla trattativa e nelle casse dell’Inter finiranno 65 milioni di euro, più bonus. Il classe ’98 ex Real Madrid, invece, firmerà un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione.