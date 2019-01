Halilovic verso la Turchia: incontro tra il Besiktas e gli agenti del giocatore

Il Milan pensa anche e soprattutto, alle uscite: gli agenti di Alen Halilovic hanno incontrato i dirigenti del Besiktas

Il Milan deve sfoltire la rosa e l’indiziato numero uno è un giocatore che fino a questo momento ha trovato pochissimo spazio nello scacchiere di Gattuso. Alen Halilovic potrebbe infatti lasciare la squadra rossonera per iniziare una nuova avventura. Dove? In Turchia, destinazione Besiktas. In questi minuti gli agenti del giocatore stanno incontrando i dirigenti del club turco per valutare la fattibilità dell’operazione. Il 22 enne croato, intanto, si allena a Milanello in attesa di conoscere il proprio futuro.