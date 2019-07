Haller al West Ham, visite mediche già in giornata a Londra: l’Eintracht ha accettato una maxi offerta

Salutato Arnautovic, volato in Cina, il West Ham ha reinvestito la cifra incassata dall’attaccante austriaco per il mercato in entrata. Con un’operazione che ha portato a Sebastien Haller.

In mattinata, infatti, gli Hammers hanno raggiunto un accordo con l’Eintracht Francoforte per la bellezza di 45 milioni di euro. Le visite mediche del giocatore andranno in scena già in giornata a Londra.