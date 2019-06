Hamsik capitano anche in Cina: lo slovacco indossa per la prima volta la fascia al Dalian. Ecco le sue parole – FOTO

Marek Hamsik ha lasciato Napoli da pochi mesi. Il centrocampista slovacco ha abbandonato il campionato italiano per volare in Cina, al Dalian Yifang. L’esperienza, pian piano, si sta rivelando soddisfacente.

Nell’ultima gara disputata contro il Tianjin Tanhai (finita in pareggio con il risultato di 2-2), Hamsik ha indossato per la prima volta la fascia di capitano del club cinese, dicendosi orgoglioso dell’accaduto in una storia di Instagram.