Handanovic commenta lo 0-0: «Risultato giusto, i bimbi allo stadio…»

Il commento di Samir Handanovic al termine di Inter-Sassuolo ai microfoni di DAZN, migliore in campo il portiere nerazzurro

Settima partita di fila in casa senza subire gol per Samir Handanovic, portiere dell’Inter oggi autore di una grande prestazione condita da tre parate che hanno salvato il risultato. La gara di San Siro contro il Sassuolo si è conclusa sul risultato di 0-0, un punto che rallenta la corsa dell’Inter sul Napoli seconda in classifica. Solo un punto in casa per la formazione di Spalletti, nonostante l’ottima gara giocata dal Sassuolo di De Zerbi.

Al termine del match odierno, Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di DAZN: «Parata più complicata? Ho fatto qualche parata, è il mio mestiere. E’ stata una gara equilibrata, entrambe le squadre hanno avuto occasioni. Tutte e due le squadre hanno voluto giocare a calcio. Si poteva raccogliere qualcosa in più, ma visto l’andamento della partita il risultato è giusto. Bambini allo stadio? E’ una bella iniziativa, oggi si sono divertiti e hanno fatto casino, è molto più bello di giocare senza pubblico. Quando non si prende gol il merito è di tutta la squadra, in questo contesto la nostra squadra è brava e possiamo solamente migliorare ma è un buon inizio».