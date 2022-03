Inter, Handanovic: «Non era facile giocare qui, proveremo a vincerle tutte»

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato a Dazn dopo l’1-1 contro il Torino. Ecco le sue parole:

LA PARTITA – «Sapevamo che sarebbe stata dura e ci siamo adattati. Qualche volta è stato bravo Berisha, altre abbiamo sbagliato noi. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo provato a vincere fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. Dopo tante partite giocate, non sei come vorresti essere. Il Toro gioca così con tutti e non è facile per nessuno venire qui».

IL CAMPIONATO – «Il campionato è aperto e lo sarà fino all’ultima giornata».

IL MATCH CON LA FIORENTINA – «Si può preparare bene la partita. E’ meglio prepararla in una settimana e non in due/tre giorni. Ci mancano dieci partite e dovremo cercare di vincerle tutte».