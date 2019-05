Hazard-Real Madrid, manca solo la firma: i dettagli

Eden Hazard sarà un giocatore del Real Madrid per una cifra da record. Per la conclusione dell’affare manca solo la firma

Dalla prossima stagione Hazard sarà un giocatore del Real Madrid. Come riporta L’Equipe, per la conclusione dell’affare manca solamente la firma. Il belga passerà dal Chelsea ai blancos per la cifra di 100 milioni.

L’annuncio ufficiale dell’affare arriverà solamente dopo la finale di Europa League. Prima di passare al Real Madrid, il fantasista proverà a regalare l’ultima gioia ai Blues.