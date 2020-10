Hellas Verona, Amione: «Juric è un grande allenatore, non vedo l’ora di cominciare»

Bruno Amione ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Le sue parole

Bruno Amione ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Le sue parole.

JURIC – «L’ho conosciuto, è un grande allenatore. Sono concentrato e pronto per giocare, non vedo l’ora di cominciare».

MODELLI ARGENTINI – «Mi piace in particolare Walter Samuel. Tra i giocatori in attività mi piace molto Martinez Quarta, oltre a Romero, che gioca qui in Italia ed è un amico».

RUOLO NELLA DIFESA A TRE – «A me piace giocare soprattutto a sinistra, ma se il mister mi chiederà di giocare in altre posizioni lo farò, sono pronto».

DIFENSORE PIÙ FORTE IN ITALIA – «Seguo molto Chiellini, De Ligt. Apprezzo molti difensori, ma quello che mi piace di più è Chiellini»

OBIETTIVO – «Quando il mio agente mi ha detto dell’interesse del Verona non ho esitato un istante. Sono venuto qui a giocare con un grande club, che ha fatto un’ottima annata, per crescere. Ed è un orgoglio essere in Nazionale».