L’Hellas Verona ha definito l’acquisto di Valerio Verre dalla Samp: fissate le visite mediche per il centrocampista

Come riportato da Gianluca Di Marzio, si è sbloccata la trattativa tra Samp ed Hellas Verona per Valerio Verre.

Il centrocampista classe ’94 è atteso domani a Genova per sostenere le visite mediche. Successivamente si aggregherà al resto del gruppo per il primo allenamento con i veneti a Peschiera. Verre arriva in prestito con diritto di riscatto.